Бывший топ-менеджер Инпромбанка присвоил 52 млн грн

Экс-руководителю филиала Инновационно-промышленного банка объявлено подозрение в завладении 52 млн грн.

Киевской местной прокуратурой сообщено о подозрении бывшему директору Киевской дирекции ПАО «Инновационно-промышленный банк» по факту завладения средствами финучреждения в особо крупных размерах, совершенном в ходе рефинансирования.

«Досудебным расследованием установлено, что находясь на указанной должности, подозреваемый в период с 19 мая 2010 года по 28 января 2011 года при предоставлении кредитных средств в форме операций учета векселей завладел денежными средствами рефинансирования, которые были предоставлены Национальным банком Украины для поддержания ликвидности банка, в сумме почти 52 млн грн», — говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что по результатам расследования экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.