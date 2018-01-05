В декабре предприятия Украины импортировали газ по средней цене $253/тыс. куб. м

Украинские предприятия в декабре 2017 года импортировали газ по средней цене 6 тыс. 862,7 грн, или $252,91 за 1 тыс. куб. м, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

В январе-2017, согласно данным МЭРТ, цена импорта газа за 1 тыс. куб. м составляла $229,51 (6032,85 грн), в феврале — $246,88 (6681,88 грн), в марте — $248,13 (6668,77 грн), в апреле — $232,17 (6235,39 грн), в мае — $208,38 (5506,82 грн), в июне — $213,7 (5565,76 грн), в июле — $214,5 (5566,23 грн), в августе — $210,11 (5385,23 грн), в сентябре — $212,9 (5573,69 грн), в октябре — $224,89 (5999,86 грн), в ноябре — $239,53 (6392,63 грн).

Ранее главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Кроме того, по данным МЭРТ, фактическая цена реализации нефти и конденсата, которая используется при определении платы за недропользование, в декабре 2017 года составила 12964,96 грн/тонна.

В январе 2017 года фактическая цена реализации нефти и газоконденсата составила 10506,69 грн/тонна, в феврале — 10615,64 грн/тонна, в марте — 9802,72 грн/тонна, в апреле — 9916,33 грн/тонна, в мае — 9447,76 грн/тонна, в июне — 8717,53 грн/тонна, в июле — 9016,54 грн/тонна, в августе — 9518,56 грн/тонна, в сентябре — 10395,81 грн/тонна, в октябре — 11017,61 грн/тонна, в ноябре — 12214,31 грн/тонна.