В декабре предприятия Украины импортировали газ по средней цене $253/тыс. куб. м

Украинские предприятия в декабре 2017 года импортировали газ по средней цене 6 тыс. 862,7 грн, или $252,91 за 1 тыс. куб. м, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).
В январе-2017, согласно данным МЭРТ, цена импорта газа за 1 тыс. куб. м составляла $229,51 (6032,85 грн), в феврале — $246,88 (6681,88 грн), в марте — $248,13 (6668,77 грн), в апреле — $232,17 (6235,39 грн), в мае — $208,38 (5506,82 грн), в июне — $213,7 (5565,76 грн), в июле — $214,5 (5566,23 грн), в августе — $210,11 (5385,23 грн), в сентябре — $212,9 (5573,69 грн), в октябре — $224,89 (5999,86 грн), в ноябре — $239,53 (6392,63 грн).
Ранее главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.
Кроме того, по данным МЭРТ, фактическая цена реализации нефти и конденсата, которая используется при определении платы за недропользование, в декабре 2017 года составила 12964,96 грн/тонна.
В январе 2017 года фактическая цена реализации нефти и газоконденсата составила 10506,69 грн/тонна, в феврале — 10615,64 грн/тонна, в марте — 9802,72 грн/тонна, в апреле — 9916,33 грн/тонна, в мае — 9447,76 грн/тонна, в июне — 8717,53 грн/тонна, в июле — 9016,54 грн/тонна, в августе — 9518,56 грн/тонна, в сентябре — 10395,81 грн/тонна, в октябре — 11017,61 грн/тонна, в ноябре — 12214,31 грн/тонна.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.795,99 0.1474
|2.832,33 0.1548
|100 евро
|3.338,66 0.2115
|3.405,49 0.2342
|10 рублей
|4,41 0.0023
|4,91 0.0029
|Курс, UAH
|Золото
|368.236,001.503,00
|Серебро
|4.798,6922,44
|Платина
|266.407,005.352,00
|Палладий
|304.225,001.055,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016