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Решение о возможной экстрадиции Саакашвили будет принимать Минюст

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Решение о возможной экстрадиции Саакашвили будет принимать Минюст

Решения о возможной экстрадиции лидера «Руха новых сил», экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будет принимать Министерство юстиции после получения выводов экстрадиционной проверки, которая в настоящее время продолжается, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

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«Согласно Европейской конвенции о выдаче правонарушителей выдача лица происходит при условии совершения ним преступления, за которое по законодательству стороны, которая требует выдачи, может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком не менее чем 1 год. Мы сейчас знаем, что статус Саакашвили изменился — он уже осужденный, однако прокуратура города Киева по обращению Министерства юстиции Украины... проводит экстрадиционную проверку относительно Саакашвили по запросу компетентных органов Грузии. С целью проведения этой проверки и выяснения всех обстоятельств,... которые могут стать основанием для отказа в выдаче указанного лица другому государству, Саакашвили будет приглашен в прокуратуру города Киева для предоставления соответствующих объяснений», — сказал Лысенко.

По его словам, экстрадиционная проверка уже началась, но нет каких-то специальных нормативов относительно продолжительности такой проверки.

«Саакашвили пока не прибыл в киевскую прокуратуру, его приглашают. На данный момент продолжается процесс согласования даты со стороной защиты», — проинформировал спикер Генпрокуратуры.

По его словам, в рамках этой экстрадиционной проверки прокуратура города Киев направила запросы в другие органы государственной власти Украины, а выводы, составленные по результатам этой проверки, будут предоставлены Министерству юстиции Украины для принятия окончательного решения об экстрадиции.

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Как сообщалось, утром 5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михаила Саакашвили по делу «о злостном превышении полномочий» на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы.

Минюст, Генпрокуратура, Михаил Саакашвили, расследования, экстрадиция, Андрей Лысенко
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