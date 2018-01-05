В Госстате назвали регионы с самыми высокими зарплатами

По последним данным, обнародованным на сайте Государственной службы статистики Украины, в ноябре 2017 года самую высокую среднюю заработную плату получали жители Киева и Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

Так, по данным отчета службы статистики, в ноябре 2017 средняя заработная плата в Киеве составила 11 тыс. 643 гривны.

На второй строчке по уровню зарплат — Донецкая область со средней зарплатой в 8 тыс. 217 гривен.

Тройку лидеров замыкает Киевская область — здесь средний уровень заработка составляет 7 тыс. 541 грн.

Чуть меньше получают жители Днепропетровской (7 тыс. 424 грн) и Запорожской (7 тыс. 326 грн) областей.

Самый низкий уровень средней заработной платы, по данным ведомства, в Тернопольской (5 тыс. 956 грн) и Черниговской (5 тыс. 898 грн) областях. Если сравнить прошлогодние данные, то в ноябре 2016 средний заработок по Украине составил 7 тыс. 479 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2018 в Украине повысилась минимальная заработная плата.

В частности, согласно утвержденному Государственным бюджетом на 2018 год «, минималка» повысилась на 523 гривны. Таким образом, на начало нового года минимальная зарплата в Украине составляет 3723 гривны в месяц.