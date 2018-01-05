В Донецкой области налоговики изъяли у одной из компаний сигареты на сумму около 9 млн грн

В Донецкой области налоговая милиция «Фантом» у одной из компаний изъяла партию сигарет на сумму почти в 9 млн грн за неуплату налогов.

Об этом сообщает Управление оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Государственной фискальной службы в области.

Согласно информации, налоговики провели обыск в одном из филиалов компании по оптовой торговле табачными изделиями.

«В ходе обыска в складских помещениях обнаружено 452 тысячи пачек сигарет с фильтром в ассортименте, оклеенных марками акцизного налога, полученными для маркировки иного вида табачных изделий, облагаемых по меньшим ставкам, вследствие чего занижено налоговое обязательство по акцизному налогу на сумму свыше 3,5 млн гривен», — говорится в сообщении.

Общая стоимость товара, который был изъят, составляет 8,7 млн грн. На данный момент продолжается досудебное расследование.