Для восстановления мира на Донбассе Кабмин выделит почти 5 млрд грн

Правительство утвердило Государственную целевую программу восстановления и развития мира в восточных регионах Украины.
Согласно документу, программа предусматривает финансирование в сумме 4 млрд 762 млн 322 тыс. гривен до конца 2020 года, передает «Урядовый портал».
«Программа предусматривает, в частности, восстановление критической инфраструктуры и социальных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, энергетики, тепло- и газоснабжения, транспорта, водоснабжения и водоотведения, экологии и охрана окружающей природной среды, физической культуры и спорта», — говорится в сообщении.
Из этой суммы часть средств государственного бюджета составит 2 млрд 223 млн 553 тыс. гривен. Еще 1 млрд 224 млн 969 тыс. гривен — доля местных бюджетов, 1 млрд 313 млн 800 тыс. гривен — поступления из других источников.
В 2018 году планируется выделить 2 млрд 580 млн 443 тыс. гривен, в 2019 — 1 млрд 216 млн 488 тыс. гривен, в 2020 году — 710 млн 351 тыс. гривен.
Отмечается, что за счет этих средств также планируется экономическое восстановление создание условий для повышения уровня занятости населения, оказание поддержки микро-, малому и среднему бизнесу. Кроме того, должен быть расширен доступ к финансовым услугам, развитии промышленности, строительства, сельского хозяйства и т.д.
Напомним, ранее сообщалось, что по предложению министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, данное постановление было принято с доработкой в установленный регламентом срок.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.795,99 0.1474
|2.832,33 0.1548
|100 евро
|3.338,66 0.2115
|3.405,49 0.2342
|10 рублей
|4,41 0.0023
|4,91 0.0029
|Курс, UAH
|Золото
|368.236,001.503,00
|Серебро
|4.798,6922,44
|Платина
|266.407,005.352,00
|Палладий
|304.225,001.055,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016