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Для восстановления мира на Донбассе Кабмин выделит почти 5 млрд грн

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Для восстановления мира на Донбассе Кабмин выделит почти 5 млрд грн

Правительство утвердило Государственную целевую программу восстановления и развития мира в восточных регионах Украины.

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Согласно документу, программа предусматривает финансирование в сумме 4 млрд 762 млн 322 тыс. гривен до конца 2020 года, передает «Урядовый портал».

«Программа предусматривает, в частности, восстановление критической инфраструктуры и социальных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, энергетики, тепло- и газоснабжения, транспорта, водоснабжения и водоотведения, экологии и охрана окружающей природной среды, физической культуры и спорта», — говорится в сообщении.

Из этой суммы часть средств государственного бюджета составит 2 млрд 223 млн 553 тыс. гривен. Еще 1 млрд 224 млн 969 тыс. гривен — доля местных бюджетов, 1 млрд 313 млн 800 тыс. гривен — поступления из других источников.

В 2018 году планируется выделить 2 млрд 580 млн 443 тыс. гривен, в 2019 — 1 млрд 216 млн 488 тыс. гривен, в 2020 году — 710 млн 351 тыс. гривен.

Отмечается, что за счет этих средств также планируется экономическое восстановление создание условий для повышения уровня занятости населения, оказание поддержки микро-, малому и среднему бизнесу. Кроме того, должен быть расширен доступ к финансовым услугам, развитии промышленности, строительства, сельского хозяйства и т.д.

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Напомним, ранее сообщалось, что по предложению министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, данное постановление было принято с доработкой в установленный регламентом срок.

Кабмин, Донбасс, кризис на юго-востоке, АТО, восстановление
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