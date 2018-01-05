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Аброськин: Следствие воссоздало весь путь движения Ноздровской в день исчезновения

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Аброськин: Следствие воссоздало весь путь движения Ноздровской в день исчезновения

Следователи воссоздали весь путь движения юриста Ирины Ноздровской от места работы в Киеве до места обнаружения ее тела, сейчас правоохранители изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения и призывают свидетелей, которые, возможно, ехали вместе с Ириной в маршрутке, связаться с полицией, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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«Используя наши технические возможности, мы отследили ее передвижение. Установили время, которое это заняло. И теперь понимаем, когда примерно наступила смерть. Мы предполагаем, что Ирина все-таки доехала домой. Там ее могли поджидать, либо же она ехала вместе с убийцей», — рассказал В.Аброськин в интервью интернет-изданию «Обозреватель», опубликованном в пятницу.

Он сообщил, что по пути передвижения И.Ноздровской насчитывается более 30 камер видеонаблюдения, которые должны фиксировать машины на дороге, и по состоянию на сегодняшний день полиция получила доступ еще не ко всем камерам. «Эти камеры не являются государственной собственностью, они установлены на зданиях учреждений, на объектах частной собственности. Так что в данный момент идет сбор данных», — отметил В.Аброськин.

Вместе с тем, по его словам, полиция полностью воссоздала путь движения И.Ноздровской перед убийством — от места ее работы в Киеве и до места обнаружения тела. «Она вышла на метро „Героев Днепра“, села, скорее всего, в маршрутное такси и доехала практически до своего дома», — сказал первый замглавы Нацполиции.

«Поэтому обращаемся к гражданам, которые, возможно, ехали вместе с Ириной или же видели, как она садится в маршрутку, автомобиль — сообщите нам по телефонам: (050) 418-42-34 и (044) 256-10-63», — добавил он.

По словам В.Аброськина, приблизительное время смерти И.Ноздровской — вечер 29 декабря, но точное время можно будет установить только после проведения комплексной экспертизы.

Он указал, что погибшей нанесли более десяти ранений, при обнаружении тела она была раздета — на ней был только бюстгальтер. «Можно предположить, что преступник избавился от возможных следов, чтобы мы не „добыли“ ДНК убийцы. Также возможно, что он хотел вступить с Ириной в половую связь. Одежду Ноздровской мы еще не обнаружили», — рассказал первый замглавы Нацполиции.

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По его данным, на месте обнаружения тела на дне реки водолазы обнаружили различные ножи, по размеру лезвия ни один из них не является орудием преступления.

«В воде мы нашли один мобильный телефон Ирины. Нашли чехол от ее второго телефона — там же, под водой (пока нет самого аппарата). Нашли одежду, но не Ирины — она в тот день была в дубленке», — рассказал первый замглавы Нацполиции.

По словам В.Аброськина, полиция сейчас отрабатывает всю прилегающую территорию. «Отрабатываем всех жителей села Демидов и людей, осуществляющих перевозку по маршруту Киев-Демидов и другие проходящие маршруты (это, в основном, микроавтобусы). Изымаем и изучаем записи видеокамер по пути от ст.м. „Героев Днепра“ и до Демидова. Отрабатываем связи Ирины по месту работы, круг общения... Но мы пока не видим активной помощи со стороны ее коллег и близких знакомых», — сказал он, отметив, что в этом «есть сложности».

Кроме того, В.Аброськин сообщил, что у бывшего жениха И.Ноздровской (Виталий Сергеев — ред.) «с Ириной были и конфликты». По его словам, автомобиль этого мужчины временно изъят, так как есть предположение, что тело могло быть вывезено.

«Машину осмотрели с использованием всех технических средств, технических возможностей — были задействованы эксперты. На данный момент проводится экспертиза — есть там какие-то следы или нет», — рассказал он.

В то же время, подчеркнул первый замглавы Нацполиции, В.Сергеев не является подозреваемым.

Говоря о возможных подозреваемых, В.Аброськин отметил, что круг общения И.Ноздровской и ее связи очень обширные, полиция не отбрасывает версию причастности осужденного Дмитрия Россошанского, который сбил насмерть сестру Ирины. «Он сейчас находится в СИЗО, и мы проводим проверку его возможной причастности к организации убийства Ноздровской», — уточнил он.

Кроме того, следствие проверяет и другие версии. «У нее (И.Ноздровской — ред.) были и другие конфликты — в том числе с родственниками по сестре. Работаем и в этом направлении», — уточнил В.Аброськин.

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По его словам, тех лиц, которые представляют интерес для следствия, со стороны которых были негативные высказывания, угрозы, — уже вызвали, на данный момент опрошены десятки человек.

«Конфликтных ситуаций у Ирины было немало, но я заявляю: пока мы тщательно не отработаем версию о причастности Россошанского, его родных, друзей — мы никогда не скажем, что он/они ни при чем», — заверил первый замглавы Нацполиции.

Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

расследования, убийство, полиция, Ирина Ноздровская
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