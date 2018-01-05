«Экс-министру здравоохранения» Крыма готовят подозрение

В прокуратуре Автономной Республики Крым опровергли заявления представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина и его заместителя, которые были размещены на их страницах в соцсети Facebook о задержании «экс-министра здравоохранения» Крыма Петра Михальчевського, заявила пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик, сообщает УНН.

Так, Тихончик сообщила, что бывшего «министра здравоохранения» Крыма не задерживали.

«Во исполнение решения суда в месте пребывания в Киеве бывшего так называемого „министра здравоохранения“ Крыма Петра Михальчевського сотрудниками Службы безопасности Украины проводился обыск, во время которого были изъяты паспорт гражданина РФ, „служебное удостоверение“ с подписью С.Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями Крыма», — сказала Тихончик.

Она сообщила, что распространяемая отдельными представителями власти и СМИ информация о его задержании не соответствует действительности.

«На данный момент прокуратурой Автономной Республики Крым готовится сообщение о подозрении в совершении государственной измены и решается вопрос относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются все меры для привлечения его к уголовной ответственности по ст.111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — добавила она.

Напомним, СБУ обнаружила в Киеве экс-министра здравоохранения Крыма.