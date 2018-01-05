Войти
Стала известна зарплата Гройсмана за декабрь
доходы
Стала известна зарплата Гройсмана за декабрь
Реального прекращения огня на Донбассе нет, - Климкин
горячие точки
Реального прекращения огня на Донбассе нет, - Климкин

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

столица
RSS

КГГА может переехать с Крещатика

1426
КГГА может переехать с Крещатика

Киевские горсовет, горгосадминистрация и другие муниципальные и центральные органы власти могут переехать с Крещатика, 36 и других занимаемых ими помещений в центре столицы в бизнес-центр из двух 27-этажных башен класса «А» на пересечении проспекта Победы и Воздухофлотского проспекта, о таком проекте достройки БЦ сообщил гендиректор Киевского инвестиционного агентства Олег Мистюк в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Читайте также: «Повелитель электричек»: как Алексей Кривопишин продал Киеву лицензию на городскую электричку

«Переезд позволит консолидировать муниципалитет и освободить центральную часть города от бюрократов с возможным перепрофилированием (здания на Крещатике — ред.) на офисы, в том числе, для стартапов, айтишников, малого и среднего бизнеса», — пояснил он.

По его словам, перевод только 26 департаментов КГГА из центра города позволит продать, реконструировать или сдать в аренду порядка 160 тыс. кв. м муниципальной недвижимости в условиях растущего спроса на офисную недвижимость в центре Киева.

«Сейчас владельцем (недостроенного БЦ) является выходец из KDD Group, проект полностью закредитован государственным Укрэксимбанком... Мы вышли на финальную точку в переговорах с собственником и банком по коммерческим условиям относительно финансирования достройки здания. Нам не хватает только решения Киевсовета, которое позволит подписать контракт на $370 млн», — отметил О.Мистюк.

Он добавил, что получено предварительное согласие Министерства финансов закладывать в бюджет министерств соответствующую статью, позволяющую им арендовать офисы там, где они сочтут нужным. «Мы, со своей стороны, сделаем дисконт в нашем новом здании. Уже есть предварительная коммуникация с несколькими министерствами, что они предпочли бы сидеть в бизнес-центре класса „А“ и эффективно взаимодействовать между собой», — сказал гендиректор КИА.

О.Мистюк сообщил, что общая площадь нового здания составляет 260 тыс. кв. м, арендная — 179 тыс. кв. м, тогда как потребности муниципалитета оцениваются в 40 тыс. кв. м. По его словам, некоторые из министерств уже выразили желание работать в бизнес-центре вне центра столицы.

Читайте также: Киевсовет принял бюджет-2018 и ​программу соцэкономразвития на 5 млрд гривен

«Город является одним из лучших заемщиков, Укрэксимбанк очень заинтересован в таком сценарии решения проблемы недостроя: ведь город не только подберет под себя объект, но и решит вопрос с наполняемостью», — отметил гендиректор КИА.

По его оценкам, в целом город владеет около 10,5 млн кв. м недвижимости, из которых значительная часть — социальные объекты (больницы, школы, садики), однако около 1-2 млн кв. м потенциально могут быть освобождены.

Как сообщалось, в мае 2012 года попавшая в сложное финансовое положение KDD Group заключила соглашение о продаже американской Cimbrorum Holdings LLC за $202,4 млн проекта офисно-гостиничного комплекса Sky Towers в центре Киева и жилого комплекса «Зазимье». Из этой суммы KDD получит денежными средствами $12 млн, тогда как остальную сумму составляли обязательства, в том числе в $168,4 млн государственному Укрэксимбанку (Киев). Тогда же банк увеличил кредитную линию для достройки Sky Towers до $193 млн, а заемщиком выступало ООО «Агенция офисного строительства».

Согласно госреестру, ее бенефициаром является австралиец Дэвид Израэл. Строительство его велось вплоть до 2015 года, однако достигло 27 этажей при проектных 47, после чего было остановлено.

Читайте также: Кличко пообещал продолжить реализацию масштабных инфраструктурных проектов в Киеве

На конец 2016 года в балансе ООО объем незавершенного строительства оценивался в 2,34 млрд грн, а всего основные средства — в 4,42 млрд грн.

недвижимость, КГГА, Киев, Киевсовет
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 5 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.795,99 0.1474 2.832,33 0.1548
100 евро 3.338,66 0.2115 3.405,49 0.2342
10 рублей 4,41 0.0023 4,91 0.0029
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс гривны: Каким он будет в 2018 году

После того как банковский кризис отошел на задний план, а инфляция, хотя и оставалась высокой, но была терпимой, наибольшим интересом граждан в экономике пользуется вопрос о будущем курсе гривны к основным мировым валютам. Любое ослабление гривны сейчас заставляет продавцов закладывать в импорт курс под 30 грн. за доллар, а граждан немного нервничать и толкает покупать валюту впрок. Однако не все так плохо как может показаться на первый взгляд.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Самые влиятельные украинцы… на что они влияют?

Опубликованный журналом ФОКУС традиционный рейтинг ТОП-100 самых влиятельных украинцев весьма удобен тем, что позволяет соотнести «формальную» (благодаря высокой должности) и «неформальную» (благодаря высокому статусу) влиятельность украинских лидеров. Несомненно, учет обеих составляющих является непростым делом, во многом зависящим от составителей.
Александр Колтунов
Александр Колтунов
управляющий партнёр DIGITAL FINGER (Беларусь-Украина)

Digital Republic of Belarus

В Беларуси началась цифровая революция. Сегодня, 22 декабря 2017 года президент Беларуси А.Г.Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который получил неформальное название «декрет о ПВТ 2.0». Кто не знает, то в Беларуси уже 12 лет существует и развивается аналог «силиконовой долины» - Парк Высоких Технологий. Отметим важный момент, что с одной стороны, этим декретом Беларусь взяла у мира институты иностранного права, с другой стороны, благодаря этому решению Беларусь стала первой в мире страной, внедрившей в правовое поле смарт-контракт (Функции автоматического выполнения условий договора берет на себя компьютерная программа).
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016