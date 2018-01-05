WSJ: США опасаются, что предоставленные Украине Javelin станут объектом охоты и попадут к врагу

США планируют передать Украине вооружение, в частности противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, но опасаются, что это оружие попадет к врагу, как это происходило ранее, пишет газета The Wall Street Journal.

Официальные лица в США говорят, что они внимательно изучают дело передачи Украине противотанкового оружия Javelin. Поэтому им будут оснащены части, расположенные далеко от фронта, чтобы оружие не было использовано для наступательных операций и не было оставлено врагу.

В 2014 году, когда США передали радарные системы для выявления расположения вражеской артиллерии, одна из таких установок, которая была расположена неподалеку от Дебальцево, оказалась в руках контролируемых РФ боевиков.

Как пишет издание, представитель вооруженных сил Украины сообщил американской стороне, что были уничтожены части радарной системы перед отступлением войск, однако это не единственный случай. Американское оборудование после агрессии российских войск против Грузии в 2008 году было найдено на захваченных российских базах, а некоторые части можно было купить даже на черном рынке в Тбилиси.

Американские и украинские официальные лица считают очень важным, чтобы такое оружие как Javelin, не оказалось в руках сепаратистов, которые могли бы использовать его потом против украинских танков.

Даже одно российское официальное лицо дало понять, что американская политика умная, потому что сепаратисты или россияне могли бы потом перепродать оружие в зоны конфликтов, и оно могло бы быть использовано против американской техники (бронетранспортеров и танков) или персонала за несколько тысяч километров от Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использовано только в случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, но не для эскалации конфликта на востоке Украины.