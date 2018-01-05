WSJ: США опасаются, что предоставленные Украине Javelin станут объектом охоты и попадут к врагу

США планируют передать Украине вооружение, в частности противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, но опасаются, что это оружие попадет к врагу, как это происходило ранее, пишет газета The Wall Street Journal.
Официальные лица в США говорят, что они внимательно изучают дело передачи Украине противотанкового оружия Javelin. Поэтому им будут оснащены части, расположенные далеко от фронта, чтобы оружие не было использовано для наступательных операций и не было оставлено врагу.
В 2014 году, когда США передали радарные системы для выявления расположения вражеской артиллерии, одна из таких установок, которая была расположена неподалеку от Дебальцево, оказалась в руках контролируемых РФ боевиков.
Как пишет издание, представитель вооруженных сил Украины сообщил американской стороне, что были уничтожены части радарной системы перед отступлением войск, однако это не единственный случай. Американское оборудование после агрессии российских войск против Грузии в 2008 году было найдено на захваченных российских базах, а некоторые части можно было купить даже на черном рынке в Тбилиси.
Американские и украинские официальные лица считают очень важным, чтобы такое оружие как Javelin, не оказалось в руках сепаратистов, которые могли бы использовать его потом против украинских танков.
Даже одно российское официальное лицо дало понять, что американская политика умная, потому что сепаратисты или россияне могли бы потом перепродать оружие в зоны конфликтов, и оно могло бы быть использовано против американской техники (бронетранспортеров и танков) или персонала за несколько тысяч километров от Украины.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использовано только в случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, но не для эскалации конфликта на востоке Украины.
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Порошенко уже джевелины Путину продал, а бабло перевел в офшор.
Тільки в нас їх можна "скомуніздти" (всьо прапало), типу більше їх ніде в світі не має, окрім (відкриті дані) :
Flag of Australia.svg Австралия: 92 ПУ[108]
Flag of Bahrain.svg Бахрейн: 13 ПУ[109]
Flag of Botswana.svg Ботсвана: некоторое количество[110]
Flag of the United Kingdom.svg Великобритания: некоторое количество[111][112]
Flag of Ireland.svg Ирландия: некоторое количество[113][114]
Flag of South Korea.svg Республика Корея: некоторое количество[115]
Flag of Qatar.svg Катар: заказаны в 2014 году[116]
Flag of Jordan.svg Иордания: 162 ПУ[117]
Flag of Lithuania.svg Литва: 40 ПУ, также установлены на HMMWV[118][119]
Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия: 24 ПУ[120][121]
Flag of Norway.svg Норвегия: 100 ПУ[122]
Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ: некоторое количество[123]
Flag of Oman.svg Оман: 30 ПУ[124][125]
Flag of Peru (state).svg Перу: некоторое количество[126]
Flag of the United States.svg США: 7100 ПУ и 3160 тренажёров на 2015 год[127]
Flag of the Republic of China.svg Китайская Республика:360 ПУ[128][129]
Flag of France.svg Франция: 76 ПУ[130]
Flag of the Czech Republic.svg Чехия: 3 ПУ
Flag of Estonia.svg Эстония: 80 ПУ. Поставки начались в 2015 году[131]. Внедрение системы в полном объёме запланировано на 2016—2018 гг.[132]
Flag of Ukraine.svg Украина: заявлено о намерении поставить в 2018 году 35 ПУ и 210 ракет к ним. [133] [134]
Flag of Georgia.svg Грузия: Конгресс США одобрил поставку 410 ракет Javelin и 72 командно-пусковых установок к ним на сумму 75 000 000 долларов США.[135]
ой *** та застрелитесь тупые зрадофилы и прочее ***
pozor strane...
для сохранения ракет необходимо ответственным поставить Пашинского
Через год талибы будут долбить этими "джавелинами" в Афганистане по доблестным американским бошкам.
шо цей капітал розв**нявся ? по всьому світу ці гаранти порозпихували ці джавеліні, звіснно шо з дробовика невідмахаєшся від московії, але коли розброювали Україну так не переймалися ...чи не дочекалися повної окупації?
И ведь ни один комментатор не сомневается в продажности командования.
Прискорбно, но гарантировано.
Пэтя, спорим, что на рынке КарДачи Джевелины будут раньше.
действительно, чего охотится, сами принесем за три серебреника
петь грибовых у нас хватает
да доблестные ВСУ сами продадут повстанцам Джевелины, вот посмотрите, всё только начинается скоро эти чудесные ракеты можно будет увидеть в Донецке