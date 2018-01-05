В НБУ предупредили о активизации карточных мошенников в праздничные дни

Накануне рождественских выходных НБУ в который раз предостерегает граждан от разглашения информации о данных платежных карт мошенникам.

Об этом говорится на странице НБУ в Facebook.

В НБУ напоминают, что работники банков никогда не звонят с просьбами назвать конфиденциальную информацию о реквизитах платежных карт, суммы остатков на счетах или пароли к интернет-банкингу и тому подобное.

Напомним, мошенники крали деньги с карточек киевлян с помощью услуги «оплата частями».

Кроме того, Приватбанк предупредил пользователей Instagram о новом мошенничестве.

Также мошенники снова рассылают письма с долгами от имени «Киевэнерго».