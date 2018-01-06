В Саудовской Аравии задержали 11 принцев, нежелающих платить за коммуналку

Протестующие члены монаршей фамилии требовали отменить указ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отказе оплачивать из казны их счета за воду и электричество.
Власти Саудовской Аравии задержали 11 принцев, устроивших акцию протеста в королевском дворце в Эр-Рияде. Об этом сообщила в субботу электронная газета Sabah.
По ее информации, королевская гвардия взяла под стражу группу принцев, требовавших отменить указ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отказе оплачивать из казны счета за воду и электричество членов монаршей фамилии. В ближайшее время они предстанут перед судом.
Как напомнило издание, руководство Саудовской Аравии ранее неоднократно заявляло, что все подданные королевства равны перед законом.
В начале ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом поместил под стражу десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. В общей сложности допросу подверглись более 300 человек. Как заявил кронпринц в интервью газете «Нью-Йорк таймс», 95% обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в счет нанесенного убытка, достигшего за последние годы 100 млрд долларов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.796,23 0.1498
|2.833,26 0.1641
|100 евро
|3.340,43 0.2292
|3.409,12 0.2705
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