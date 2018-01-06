Беларусь закроет генконсульство в Одессе

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков подписал постановление о закрытии генерального консульства республики в Одессе. Документ, датированный 4 января, размещен на официальном сайте Совета министров.

«Совет министров Республики Беларусь постановляет: закрыть до 23 февраля 2018 года генеральное консульство Республики Беларусь в г. Одесса (Украина)», — говорится в постановлении.

О причинах закрытия дипучреждения не сообщается.