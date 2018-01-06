Звезду театра и кино Донатаса Баниониса в Литве обвинили в сотрудничестве с советским КГБ

Звезда советского кино литовский актер Донатас Банионис (1924-2014) якобы был завербован Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР и поставлял информацию этой спецслужбе. Об этом в субботу сообщил Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы.

«В документах КГБ содержится информация о том, что агент „Бронос“ (Донатас Банионис — прим. ТАСС) был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, прежде всего — в США», — отмечает специализированная литовская государственная инстанция. Банионис якобы поставлял КГБ информацию о деятельности литовской эмиграции на Западе.

«Перед поездками на Запад агентов инструктировали о том, какая информация важна для КГБ, с кем следовало бы завязать контакты для того, чтобы эмигрантская печать положительно отзывалась о происходящем в СССР», — утверждал центр. По его данным, Банионис в 1974 году был исключен из агентурного списка.

Многократный лауреат различных премий и фестивалей, Банионис снялся более чем в 70 кинофильмах. «Никто не хотел умирать» (1965), «Мертвый сезон» (1968), «Король Лир» (1970) «Гойя, или тяжкий путь познания» (1971), «Солярис» (1972) — работы Баниониса в этих лентах по праву считаются всемирной киноклассикой и любимы зрителями разных поколений.