МАУ может запустить прямые рейсы из Одессы в Берлин, Франкфурт-на-Майне и Милан

Компания планирует начать полёты по всем трём направлениям в июне-июле 2018 года. Лайнеры будут летать дважды в неделю, об этом пишет «Голос Украины».

Компания «Международные авиалинии Украины» якобы уже запросила слоты у аэропорта «Одесса».

Комментирую ситуацию, в авиакомпании отметили, что МАУ действительно рассматривает возможность открытия новых направлений из региона, однако переговоры ещё не завершены.