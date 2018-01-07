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Бывшего президента Ирана задержали за поддержку протестов

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Бывшего президента Ирана задержали за поддержку протестов

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад задержан за поддержку антиправительственных протестов, прошедших в стране. С таким утверждением выступила в субботу газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на источники в Тегеране.

По версии издания, Ахмадинежад был задержан с санкции верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи во время визита в Шираз. Причиной, утверждает газета, стали заявления политика на антиправительственных протестах, которые в Тегеране рассматривают как призыв к «разжиганию беспорядков».

Как пишет Al-Quds Al-Arabi, экс-президент, выступая перед митингующими в Бушере на юге Ирана в минувший четверг, заявил, что «некоторые из действующих чиновников живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной ситуации в обществе». Он также подчеркнул, что «люди недовольны этим правительством (во главе с президентом Хасаном Роухани)», обвинив его в монополии власти и ресурсами.

Официального комментария из Тегерана пока не было.

Акции протеста, вызванные недовольством ростом цен, начались в Иране 28 декабря. В ряде городов митинги переросли в столкновения, жертвами которых стали порядка 20 человек. За участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек, в ближайшее время они предстанут перед судом. В минувшие дни в крупных городах страны прошли массовые проправительственные шествия, в которых приняли участие миллионы иранцев.

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3 января командующий Корпусом стражей исламской революции (элитное подразделение ВС Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари объявил об окончании смуты в республике и поражении мятежников. По его словам, в общей сложности в акциях по всей стране приняли участие не более 15 тыс. человек.

Иран, Махмуд Ахмадинежад
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