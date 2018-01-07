Боевики ЛНР обвинили Украину в использовании беспилотников для разведки

Подразделения Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нарушение минских соглашений якобы используют в районе линии соприкосновения беспилотные летательные аппараты (БПЛА), с помощью которых проводят разведку позиций «народной милиции» самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и корректировку огня артиллерии. Об этом в воскресенье сообщили в оборонном ведомстве «республики».

«С целью проведения воздушной разведки позиций народной милиции ЛНР и корректировки огня артиллерии в районе населенных пунктов Смелое-Зимогорье отмечены полеты беспилотников разведывательной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ», — цитирует агентство Луганскинформцентр сообщение боевиков.

В пресс-службе «народной милиции» также заявляют, что в нарушение минских соглашений украинская армия разместила гаубицы и минометы у линии соприкосновения в районах населенных пунктов Петровка, Крымское и Троицкое.

Использование в районе линии соприкосновения беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, запрещено минскими соглашениями.