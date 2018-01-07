В 2017 году украинского гражданства лишились более 5 тысяч человек

Почти 5,2 тыс. человек в 2017 году лишились украинского гражданства. Об этом сообщили в администрации главы государства на запрос агентства «Украинские новости».
«Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4296 лиц, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям относительно 825 лиц», — говорится в сообщении издания.
При этом в течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц, из них 94 были лицами без гражданства.
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