На Закарпатье дети колядовали и отравились алкоголем

В Хустскую районную больницу попали двое 13-летних детей с тяжелым алкогольным отравлением. Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области.

Один ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«В больницу прибыла следственно-оперативная группа. Полиция установила, что два жителя села Драгово Хустского района в возрасте 13 лет отравились во время колядования алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые. Состояние одного из мальчиков тяжелое, он находится в реанимации. Второй находится на лечении в детском отделении, у него врачи диагностировали средней тяжести алкогольное отравление», — сказано в сообщении.