Марин Ле Пен хочет сменить название своей партии

Французская политическая партия «Национальный фронт» (НФ) нуждается в смене названия для повышения привлекательности среди избирателей. Убежденность в этом высказала в воскресенье на пресс-конференции в городе Алансон ее лидер Марин Ле Пен, передало Agence France Presse.
Как подчеркивает политик, партийные активисты «в большинстве своем скорее поддерживают изменение названия». В настоящий момент руководство «Нацфронта» рассылает по всей стране опросники, чтобы изучить мнение своих однопартийцев на этот счет. Если большинство в итоге выскажется за «смену вывески», тогда, сообщила Ле Пен, на предстоящем в марте этого года большом съезде НФ партактиву «будет предложен ряд названий», по которым состоится всеобщее голосование.
«Если мы сейчас меняем „Национальный фронт“, то нужно тогда изменить и название. Если в названии содержится некий смысл, который может вызвать опасения или слишком сильную эмоциональную реакцию, что все-таки присутствует в случае „Национального фронта“, не нужно смущаться — мы должны использовать все средства для победы», — настаивает Ле Пен.
В настоящий момент политик совершает большое турне по Франции в рамках программы «перезапуска партии» после поражения на президентских выборах 2017 года. По ее мнению, такого рода «ребрендинг» позволил бы НФ не только привлечь новых сторонников, но и повысил бы респектабельность партии, что в дальнейшем могло бы открыть возможность для образования правительственных коалиций с другими политическими силами.
Напомним, что «Национальный фронт» — консервативная патриотическая партия, основанная в 1972 году французским политиком Жан-Мари Ле Пеном с соратниками. Долгое время «Нацфронт» имел во Франции репутацию ультраправой партии, в связи с чем все остальные политические силы всячески избегали союзов с «лепенистами».
В 2011 году бессменный лидер партии Жан-Мари Ле Пен сложил свои полномочия, а новым председателем на внутрипартийных выборах была избрана его дочь Марин Ле Пен. Возглавив партию, она взяла курс на резкое облагораживание облика «Нацфронта», отказавшись от наиболее радикальной риторики и сместив фокус внимания партийной программы с вопросов миграции и идентичности на темы евроскептицизма и укрепления безопасности страны.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.796,23 0.1498
|2.833,26 0.1641
|100 евро
|3.340,21 0.227
|3.409,12 0.2705
|10 рублей
|4,42 0.0029
|4,92 0.0038
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016