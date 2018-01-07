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Марин Ле Пен хочет сменить название своей партии

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Марин Ле Пен хочет сменить название своей партии

Французская политическая партия «Национальный фронт» (НФ) нуждается в смене названия для повышения привлекательности среди избирателей. Убежденность в этом высказала в воскресенье на пресс-конференции в городе Алансон ее лидер Марин Ле Пен, передало Agence France Presse.

Как подчеркивает политик, партийные активисты «в большинстве своем скорее поддерживают изменение названия». В настоящий момент руководство «Нацфронта» рассылает по всей стране опросники, чтобы изучить мнение своих однопартийцев на этот счет. Если большинство в итоге выскажется за «смену вывески», тогда, сообщила Ле Пен, на предстоящем в марте этого года большом съезде НФ партактиву «будет предложен ряд названий», по которым состоится всеобщее голосование.

«Если мы сейчас меняем „Национальный фронт“, то нужно тогда изменить и название. Если в названии содержится некий смысл, который может вызвать опасения или слишком сильную эмоциональную реакцию, что все-таки присутствует в случае „Национального фронта“, не нужно смущаться — мы должны использовать все средства для победы», — настаивает Ле Пен.

В настоящий момент политик совершает большое турне по Франции в рамках программы «перезапуска партии» после поражения на президентских выборах 2017 года. По ее мнению, такого рода «ребрендинг» позволил бы НФ не только привлечь новых сторонников, но и повысил бы респектабельность партии, что в дальнейшем могло бы открыть возможность для образования правительственных коалиций с другими политическими силами. 

Напомним, что «Национальный фронт» — консервативная патриотическая партия, основанная в 1972 году французским политиком Жан-Мари Ле Пеном с соратниками. Долгое время «Нацфронт» имел во Франции репутацию ультраправой партии, в связи с чем все остальные политические силы всячески избегали союзов с «лепенистами».

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В 2011 году бессменный лидер партии Жан-Мари Ле Пен сложил свои полномочия, а новым председателем на внутрипартийных выборах была избрана его дочь Марин Ле Пен. Возглавив партию, она взяла курс на резкое облагораживание облика «Нацфронта», отказавшись от наиболее радикальной риторики и сместив фокус внимания партийной программы с вопросов миграции и идентичности на темы евроскептицизма и укрепления безопасности страны.

Национальный фронт, Марин Ле Пен
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