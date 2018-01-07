Пока Америка замерзает, в Сиднее зафиксировали рекордную за почти 80 лет жару

Метеорологическая служба Австралии зафиксировала в Сиднее рекордную за почти 80 лет температуру. Об этом сообщается на странице синоптиков штата Новый Южный Уэльс в Twitter.

Столбик термометра поднялся выше плюс 47 градусов. Последний раз такая температура фиксировалась в Сиднее в 1939 году. По данным ABC, из-за жары несколько человек госпитализированы.

#SydneyHeat: Sorry, in our earlier checks we missed a 47.8 degrees C temperature recorded at an old #Richmond station (now closed) in 1939. 47.3 today still beats the previous #Penrith record. — Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) 7 января 2018 г.

Тем временем в США люди страдают от рекордных холодов. Около 100 млн человек столкнулись с проблемами из-за экстремально холодной погоды, которая наступила на восточном побережье.

Температура в центре холода опустилась почти до минус 40 градусов по Цельсию, морозы в ряде районов сопровождаются сильным ветром и обильными снегопадами.

В ряде прибрежных штатов ветер поднял высокую приливную волну, которая затопила улицы расположенных на побережье населенных пунктов. Так, в штате Массачусетс власти были вынуждены эвакуировать часть населения, когда прибой затопил некоторые улицы, и вода стала замерзать.

Закрыт ряд аэропортов, в частности, аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, рейсы на вылет отменяются, самолеты, летящие в Нью-Йорк, перенаправляются в другие города.

Не отстает в плане климатических рекордов и Украина. Как сообщал Капитал, декабрь минувшего года в Киеве был одним из самых теплых за 136 лет наблюдений.

Среднемесячная температура воздуха декабря в столице составила +1,6°С, что превышает климатическую норму на 3,9°С.