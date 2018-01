Пока Америка замерзает, в Сиднее зафиксировали рекордную за почти 80 лет жару

Метеорологическая служба Австралии зафиксировала в Сиднее рекордную за почти 80 лет температуру. Об этом сообщается на странице синоптиков штата Новый Южный Уэльс в Twitter.

Столбик термометра поднялся выше плюс 47 градусов. Последний раз такая температура фиксировалась в Сиднее в 1939 году. По данным ABC, из-за жары несколько человек госпитализированы.

#SydneyHeat: Sorry, in our earlier checks we missed a 47.8 degrees C temperature recorded at an old #Richmond station (now closed) in 1939. 47.3 today still beats the previous #Penrith record.