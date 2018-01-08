В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой Глобус»

«Золотой Глобус» вручили уже в 75 раз, вел церемонию комик Сет Майерс. Заранее был известен получатель премии Сесиля Б. Де Милля, почетного «Глобуса» за заслуги в кинематографе — ею наградили телеведущую Опру Уинфри.
Несмотря на то, что букмекеры предсказывали победу фильму Стивена Спилберга «Секретное досье», «Золотой Глобус» в главной номинации получила социальная драма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» стал и лидером по количеству полученных статуэток. Наряду с мини-сериалом «Большая маленькая ложь» у него четыре «Золотых Глобуса».
При этом вовсе без наград остались картины «Зови меня своим именем», «Секретное досье» Стивена Спилберга, «Все деньги мира» Ридли Скотта, «Дюнкерк» Кристофера Нолана и многие другие.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.796,44 0.1519
|2.833,05 0.162
|100 евро
|3.340,10 0.2259
|3.408,80 0.2673
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