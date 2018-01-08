СМИ узнали детали рабочего расписания Дональда Трампа

Американский президент Дональд Трамп начинает свой день позже, чем в первые дни президентства, а во время «решения административных вопросов» смотрит телевизор и публикует сообщения в Twitter. Об этом со ссылкой на источники и расписание президента, поступившее в распоряжение редакции, сообщает издание Axios.

«У Трампа в расписании есть графа „время для решения административных вопросов“ с 8 до 11 утра, но реальность такова, что он проводит это время в своей резиденции за просмотром телевизора, телефонными звонками и соцсетью Twitter», — сказано в сообщении. В Овальный кабинет на первую встречу президент приходит к 11 утра. Отмечается, что это «значительно позже», чем первые встречи, которые проводили 43-й президент США Джордж Буш-младший (6:45) и его сменщик на посту президента Барак Обама (9:00–10:00).

Как сообщает издание со ссылкой на неназванного помощника президента, рабочий день Трампа в Овальном кабинете проходит с 11 утра до шести вечера. В это время он проводит «около двух встреч», звонит по телефону и смотрит новостные программы, затем возвращается в жилую часть Белого дома и вновь смотрит телевизор или совершает телефонные звонки.

«Утром президент проводит время как в резиденции, так и в Овальном кабинете В это время он постоянно звонит сотрудникам, конгрессменам, министрам и лидерам зарубежных стран. Президент — один из самых трудолюбивых работников», — сказала пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, комментируя Axios эту информацию.