Британским пабам разрешат продавать алкоголь дольше в канун свадьбы принца Гарри

Британские бары, пабы и клубы смогут на два часа дольше продавать алкоголь в дни празднования свадьбы пятого в очереди наследника британского трона принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл. Соответствующие планы правительство страны разместило на своем сайте.

Как правило, подобные заведения имеют право продавать алкогольные напитки до 23 часов. «Правительство запустило обсуждение среди представителей общественности касательно планов по продлению времени продажи спиртных напитков в ночи 18 и 19 мая до 1 часа следующего дня», — говорится в сообщении. Отмечается, что подобные послабления уже вводились ранее на 90-летний юбилей королевы Елизаветы II, свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также в период проведения чемпионата мира по футболу в 2014 году.

«Королевская свадьба будет временем национального празднования, и мы хотим, чтобы каждый мог извлечь максимум из этого исторического события», — заявила по этому поводу глава МВД страны Эмбер Радд.

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая. Она пройдет в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, которую королевская семья считает своей домашней церковью. Консалтинговая компания Brand Finance («Бренд файнэнс») подсчитала, что свадьба принца Гарри и Маркл должна будет принести экономике Соединенного Королевства не менее £500 млн ($680 млн).