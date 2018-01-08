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Компания Илона Маска запустила ракету с секретным спутником Zuma

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Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным спутником для нужд правительства США. Видео запуска опубликовано на YouTube-канале компании Илона Маска.

Как сообщает Space.com, заказ на запуск аппарата Zuma был выдан правительством США. Созданием аппарата занималась военно-промышленная компания Northrop Grumman. Характеристики орбиты и цель аппарата засекречены, неизвестно также, какое ведомство США будет отвечать за его эксплуатацию, отмечает CNN. Первоначально запуск Zuma планировался на ноябрь прошлого года, однако был перенесен. Поводом стали технические проблемы с обтекателем ракеты-носителя и непогода.

Запуск был осуществлен с мыса Канаверал. После отсоединения второй ступени с космическим аппаратом многоразовая первая ступень ракеты успешно приземлилась на посадочной площадке.

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Это первый запуск ракеты-носителя, совершенный компанией SpaceX в 2018 году. В прошлом году компания совершила 18 успешных запусков.

Илон Маск, SpaceX
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