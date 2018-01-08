Украинцы чаще всего покупают сигареты и конфеты

В январе-сентябре 2017 года, по сравнению с аналогичный периодом прошлого года, розничные продажи продовольственных товаров в Украине выроли на 7%. Об этом со ссылкой на Госстат передает УНН.

Отмечается, что за 9 месяцев прошлого года жители Украины чаще всего покупали табачные изделия - 3,2% от общего количества продовольственных товаров, которые были проданы в розницу. Немного меньшим был спрос украинцев на сахарные кондитерские изделия - 2,9% и молочные продукты - 2,5%.

Вместе с тем в январе-сентябре 2017 жители Украины меньше покупали маргарин - 0,1%, консервы - 0,3%, масло растительное и яйца - 0,5% и 0,6% соответственно.