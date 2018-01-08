Социологи заметили, что в 2017 году в Украине снизился уровень бедности

Уровень бедности в Украине в 2017 году, по данным Киевского международного института социологии, снизился до 12%. Об этом сообщила заместитель исполнительного директора КМИС Виктория Захожая, передает DT.UA.
По ее словам, с 1994 по 2017 годы уровень бедности в Украине менялся. Наихудшая ситуация была в конце 1990 годов. В 1998 году 52% респондентов считали, что они почти голодают. Потом ситуация улучшалась, и за 10 лет — до 2008 года уровень бедности снизился до 11%.
«И это одно из немногих, но важных достижений Украины за эти годы. В 2008 году, после начала мирового кризиса, уровень бедности вырос до 21%, но затем ситуация стала улучшаться. Перед началом военного конфликта, в 2013-м, уровень бедности составлял 9%, с 2014 по 2016 годы увеличившись почти вдвое — до 17%. Но в течение последнего года ситуация улучшилась, и уровень бедности снизился до 12%», — рассказали в институте социологии.
Напомним, что как сообщал Капитал, в январе-сентябре 2017 года, по сравнению с аналогичный периодом прошлого года, розничные продажи продовольственных товаров в Украине выроли на 7%. Жители Украины чаще всего покупали табачные изделия, сахарные кондитерские изделия и молочные продукты.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.796,44 0.1519
|2.833,05 0.162
|100 евро
|3.340,10 0.2259
|3.408,80 0.2673
|10 рублей
|4,42 0.0034
|4,92 0.0038
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Еще пару миллионов выедут на заработки за границу .будем все олигархами.
Який дибіл замовів такий бруд? А може шоколадне ***?
социологам начали взятки давать?
просто бедняки все отощли в мир иной