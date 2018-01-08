Норвегия побила рекорд по экспорту рыбы

Сохраняющееся эмбарго на ввоз норвежских морепродуктов в Россию продолжает негативно воздействовать на показатели местных производителей рыбы, отмечается в отчете Норвежского комитета по рыбе (НКР). В документе подчеркивается, что в 2017 году на фоне потери российского рынка экспорт форели из Норвегии сократился по сравнению с предыдущим годом в натуральном выражении на 42%, или примерно на 28 тыс. т., а в стоимостном — на 27%, или на 1 млрд норвежских крон ($123,78 млн).
В отчете НКР особо отмечается, что в 2017 году одним из крупнейших покупателей норвежской форели стала Беларусь, уступившая только Японии. В 2014 году, вскоре после включения Норвегии в список стран, в отношении которых властями России было введено продуктовое эмбарго, сообщалось, что попавшая под запрет норвежская рыба попадает в Россию именно через Беларусь.
Потери от экспорта форели норвежским рыбопроизводителям удалось с лихвой компенсировать за счет увеличения поставок на мировой рынок других видов продукции. В общей сложности за 2017 год Норвегия отправила на экспорт рекордные 2,6 млн т различных морепродуктов, что на 7% больше, чем годом ранее, а их общая стоимость достигла отметки 94,5 млрд крон ($11,7 млрд).
«2017 год стал еще одним фантастическим годом для норвежских экспортеров морепродуктов», — прокомментировала результаты управляющий директор НКР Рената Ларсен.
По ее словам, добиться нового рекорда помогло увеличение поставок в США и страны Азии, тогда как объем экспорта Норвегии в страны ЕС не изменился.
Около 72% доходов от экспорта рыбы и морепродуктов (67,7 млрд крон) в 2017 году обеспечили предприятия аквакультуры, доля выловленной рыбаками «дикой» рыбы составила в стоимостном выражении 28% (26,8 млрд крон). При этом около 68% всего дохода (64,7 млрд крон — новый рекорд) обеспечил экспорт лосося (плюс 5% к предыдущему году), за год Норвегия экспортировала более 1 млн т лосося, что на 3% больше, чем в 2016 году.
Объемы экспорта норвежской сельди в 2017 году выросли на 24%, сайды — на 15%, скумбрии — на 9%, пикши — на 5%, трески — на 1%.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.796,44 0.1519
|2.833,05 0.162
|100 евро
|3.340,10 0.2259
|3.408,80 0.2673
|10 рублей
|4,42 0.0034
|4,92 0.0038
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016