Пассажиропоток на границе Украины с аннексированным Крымом на Новый год сравнялся с летним

Пассажиропоток на российско-украинской «границе» в Крыму в новогодние праздники возрос до показателей, характерных для летнего курортного сезона, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ России.

«В предпраздничные и праздничные дни сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым зафиксировали закономерное увеличение лиц и транспортных средств, прибывающих в пункты пропуска, как на въезд, так и на выезд из Российской Федерации. Только за сутки 31 декабря ушедшего года количество пересекающих государственную границу превысило 11 тыс. человек и вышло на уровень суточных нагрузок в летний сезон», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что пересекающие границу указывали причиной поездки желание «провести каникулы в кругу друзей и родственников».

«Пограничным управлением данная ситуация прогнозировалась, поэтому скопления очередей не допущено. Для проведения наиболее быстрого и качественного государственного контроля в условиях возросшего пассажиропотока все пограничные наряды были усилены», — отметили в ведомстве.