Пассажиропоток на границе Украины с аннексированным Крымом на Новый год сравнялся с летним

Пассажиропоток на российско-украинской «границе» в Крыму в новогодние праздники возрос до показателей, характерных для летнего курортного сезона, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ России.
«В предпраздничные и праздничные дни сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым зафиксировали закономерное увеличение лиц и транспортных средств, прибывающих в пункты пропуска, как на въезд, так и на выезд из Российской Федерации. Только за сутки 31 декабря ушедшего года количество пересекающих государственную границу превысило 11 тыс. человек и вышло на уровень суточных нагрузок в летний сезон», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что пересекающие границу указывали причиной поездки желание «провести каникулы в кругу друзей и родственников».
«Пограничным управлением данная ситуация прогнозировалась, поэтому скопления очередей не допущено. Для проведения наиболее быстрого и качественного государственного контроля в условиях возросшего пассажиропотока все пограничные наряды были усилены», — отметили в ведомстве.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.796,44 0.1519
|2.833,05 0.162
|100 евро
|3.340,10 0.2259
|3.408,80 0.2673
|10 рублей
|4,42 0.0034
|4,92 0.0038
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016