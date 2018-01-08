Полиция задержала подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской

Задержанный по подозрению в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского.

Информацию об этом Украинской правде подтвердили источники в правоохранительных органах.

Ранее неофициально о том, что убийца Ноздровской найден и сознался в причастности к убийству, сообщил журналист Айдер Муждабаев, ссылаясь на свои осведомленные источники.

По его данным, убийца — близкий родственник Россошанского, сбившего на автомобиле сестру Ноздровской, приговоренный к 7 годам заключения.

«Подозреваемый сознался в убийстве вечером 7 января под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции», — отметил Муждабаев.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой подвтердил, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской, не назвав его фамилии.