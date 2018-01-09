В Польше поменяли руководителей девяти министерств

По предложению премьер-министра Матеуша Моравецкого, президент Польши Анджей Дуда во вторник назначил новых членов Совета министров. Об этом сообщает польский телеканал TVN24, передает УНН.

В частности, были уволены с должности глава МИД Витольд Ващиковский, глава МВД Мариуш Блащак, министр обороны Антони Мацеревич, министр предпринимательства и технологий, министр инвестиций и развития, министр здравоохранения, министр окружающей среды и министр инфраструктуры. На должность министра финансов, которую до сих пор занимал премьер Матеуш Моравецкий, также назначили новое лицо — Терезу Червинскую.

Кроме того, состоялись назначения других новых министров: Яцек Чапутович возглавил МИД, Йоахим Брудзинский стал главой Министерства внутренних дел, Мариуш Блащак возглавил Министерство обороны, главой Министерства окружающей среды стал Генрик Ковальчик, министром здравоохранения — Лукаш Шумовский, министром инвестиций и развития — Ежи Квечинский, министром предпринимательства и технологий — Ядвига Емилевич, а министром инфраструктуры — Анджей Адамчик.