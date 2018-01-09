ФГВФЛ выявил выведение 300 млн грн из «БГ банка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнаружил схему вывода ликвидных активов на сумму почти 300 млн грн с БГ банка до признания его неплатежеспособным.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Отмечается, что все манипуляции с активами было проведено в течение одной недели. При этом, перед выводом средств произошла смена акционеров на руководства банка.
Так, 4699 ОВГЗ (облигации внутренних государственных займов Украины), номинальной стоимостью $4,7 млн (в эквиваленте на день сделки — 60,9 млн грн), продали по цене 8,3 тыс. грн. Таким образом, цена продажи оказалась меньше в более 7 тыс. раз номинальной стоимости ОВГЗ.
В Фонде отмечают, что такие операции с ценными бумагами нанесли банку ущерб на 71,2 млн грн.
Кроме того, работающий кредитный портфель был продан по цене в 10 раз ниже общей суммы задолженности заемщиков — 23,5 млн грн.
Таким образом, банк осуществил отчуждение собственных активов общей стоимостью 235,3 млн грн, получив убытки на сумму 211,7 млн грн.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.801,36 0.0492
|2.833,96 0.0091
|100 евро
|3.336,02 -0.0408
|3.399,47 -0.0933
|10 рублей
|4,44 0.0022
|4,93 0.0018
|Курс, UAH
|Золото
|371.692,003.456,00
|Серебро
|4.838,2839,59
|Платина
|270.470,004.063,00
|Палладий
|310.237,006.012,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016