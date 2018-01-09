ФГВФЛ выявил выведение 300 млн грн из «БГ банка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнаружил схему вывода ликвидных активов на сумму почти 300 млн грн с БГ банка до признания его неплатежеспособным.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что все манипуляции с активами было проведено в течение одной недели. При этом, перед выводом средств произошла смена акционеров на руководства банка.

Так, 4699 ОВГЗ (облигации внутренних государственных займов Украины), номинальной стоимостью $4,7 млн (в эквиваленте на день сделки — 60,9 млн грн), продали по цене 8,3 тыс. грн. Таким образом, цена продажи оказалась меньше в более 7 тыс. раз номинальной стоимости ОВГЗ.

В Фонде отмечают, что такие операции с ценными бумагами нанесли банку ущерб на 71,2 млн грн.

Кроме того, работающий кредитный портфель был продан по цене в 10 раз ниже общей суммы задолженности заемщиков — 23,5 млн грн.

Таким образом, банк осуществил отчуждение собственных активов общей стоимостью 235,3 млн грн, получив убытки на сумму 211,7 млн грн.