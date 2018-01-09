Доллар на черном рынке подешевел и в покупке, и в продаже

На небанковском рынке во вторник физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 28,11 грн, продать — по 28,23 грн.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению с пятницей, курс американской валюты в покупке снизился на 7 копеек, а в продаже — на 5 копеек. 05 января доллар предлагали купить по 28,18 грн, продать — по 28,28 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 09 января 2018 года вырос на 19 копеек и составляет 28,20 грн/доллар.