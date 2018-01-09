Украинскому бизнесмену Ринату Ахметову запретили тратить на свои нужды более 20 тыс. евро в месяц. Такое решение принял Окружной суд Никосии (Кипр), передает «Цензор.НЕТ».
Как сообщается, запрет связан с заморозкой активов Ахметова.
Согласно тексту решения суда, ответчики могут тратить не более 20 тыс. евро на покрытие судебных издержек.
Если же ответчики являются физическими лицами, они вправе потратить дополнительные 20 тыс. евро на собственные личные потребности, такие как проживание, питание и т.п.
Также суд разрешил использовать еще 20 тыс. евро ежемесячно для обеспечения бесперебойной работы компаний и предприятий, принадлежащих ответчикам.
Напомним, 5 января этот же суд заморозил активы Рината Ахметова на сумму 820 млн долларов.
Такое решение было принято по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления «Родовид банка» Денису Горбуненко.
Компания утверждает, что бизнесмен практически не заплатил за купленный у нее «Укртелеком».
В свою очередь, Ахметов заявил, что будет оспаривать решение о заморозке активов.
В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева, удовлетворил иск Фонда государственного имущества Украины относительно приватизации украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым компании «Укртелеком» и вернул компанию в государственную собственность.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.801,36 0.0492
|2.833,96 0.0091
|100 евро
|3.336,02 -0.0408
|3.399,47 -0.0933
|10 рублей
|4,44 0.0022
|4,93 0.0018
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