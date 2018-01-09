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Порошенко подписал закон о разрешении на временное вещание в АТО

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Порошенко подписал закон о разрешении на временное вещание в АТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и приграничных районах Украины».

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает введение механизма ускоренной выдачи временных разрешений на телерадиовещание на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию, а также определение особых условий по переходу от аналогового к цифровому вещанию в отдельных административно-территориальных единицах.

На выполнение этого закона должны внедрить процедуру предоставления разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания, в частности граничащих с временно оккупированной территорией Украины — Автономной Республикой Крым и городом Севастополь, отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

В частности, документ позволяет Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания выдавать разрешения на временное вещание.

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Напомним, Верховная Рада Украины приняла данный закон 7 декабря 2017 года 241 голосом народных депутатов. В ходе обсуждения дискуссию вызвало определение «территорий с особым режимом вещания» из-за включения в них «приграничных районов». В качестве компромисса это определение с голоса исключили из текста документа.

Петр Порошенко, телевидение, радио, кризис на юго-востоке, АТО, телерадиовещание
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