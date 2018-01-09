Турчинов получил в декабре меньшую зарплату, чем все его замы

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова за декабрь составила 52,2 тыс. гривен, при этом зарплата его заместителей была выше — от 75,3 тыс. до 122,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос Українських Новин.

«Заработная плата за декабрь 2017 года секретаря СНБО Турчинова А. В. составляла 52 200 гривен», — сказано в нем.

В частности, должностной оклад Турчинова, как и надбавка за интенсивность труда, составили по 18 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет — 9 тыс. гривен, а надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн — по 3,6 тыс. гривен.

В то же время зарплата за декабрь у первых заместителей секретаря СНБО выше: 75 343 гривны у Олега Гладковского и 93 010 гривен у Михаила Коваля.

Из этой суммы по 48 тыс. гривен их зарплаты составила премия.

Самая высокая зарплата за декабрь из руководства СНБО у заместителя секретаря Александра Литвиненко — 122 554 гривны, из которых 45 тыс. гривен — премия, а 30 тыс. гривен — отпускные.

Как сообщалось, в ноябре Турчинов получил более 30 тыс. грн надбавок.