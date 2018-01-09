НАБУ завершило расследование в отношении экс-нардепа Мартыненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили расследование в отношении действий экс-главы комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, бывшего нардепа от Николая Мартыненко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Сообщается, что 9 января НАБУ открыло Мартыненко и его адвокатам доступ к материалам уголовного дела по фактам завладения средствами ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат » и «Энергоатома».

В Антикоррупционном бюро добавили, что Мартыненко подозревают в завладении имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением; создании преступной организации; отмывании доходов, полученных преступных путем.

Также сообщается, что среди других подозреваемых в данном деле фигурируют действующие руководители ГП «ВостГОК», госконцерна «Ядерное топливо», «Нафтогаза», «Объединенной горно-химической компании» и структурного подразделения «Энергоатома».

Напомним, в декабре суд разрешил экс-нардепу Мартыненко выезжать за границу.

Отметим, подозреваемым по данному делу инкриминируют хищение 6,4 млн евро «Энергоатома» и 17,3 млн долларов «ВостГОК» на закупках уранового концентрата по завышенным ценам.