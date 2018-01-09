НАБУ завершило расследование в отношении экс-нардепа Мартыненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили расследование в отношении действий экс-главы комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, бывшего нардепа от Николая Мартыненко.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
Сообщается, что 9 января НАБУ открыло Мартыненко и его адвокатам доступ к материалам уголовного дела по фактам завладения средствами ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат » и «Энергоатома».
В Антикоррупционном бюро добавили, что Мартыненко подозревают в завладении имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением; создании преступной организации; отмывании доходов, полученных преступных путем.
Также сообщается, что среди других подозреваемых в данном деле фигурируют действующие руководители ГП «ВостГОК», госконцерна «Ядерное топливо», «Нафтогаза», «Объединенной горно-химической компании» и структурного подразделения «Энергоатома».
Напомним, в декабре суд разрешил экс-нардепу Мартыненко выезжать за границу.
Отметим, подозреваемым по данному делу инкриминируют хищение 6,4 млн евро «Энергоатома» и 17,3 млн долларов «ВостГОК» на закупках уранового концентрата по завышенным ценам.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.801,36 0.0492
|2.833,96 0.0091
|100 евро
|3.336,02 -0.0408
|3.399,47 -0.0933
|10 рублей
|4,44 0.0022
|4,93 0.0018
|Курс, UAH
|Золото
|371.692,003.456,00
|Серебро
|4.838,2839,59
|Платина
|270.470,004.063,00
|Палладий
|310.237,006.012,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Такое впечатление, что Сытник решил на этом деле пропиарится и пойти потом в большую политику. Сколько можно уже мусолить это дело, не доведя его до конца и каждый раз то открывают его, то закрывают