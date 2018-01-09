ФГВФЛ продлил ликвидацию трех банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц продлил на год ликвидацию Интеркредитбанка, Актабанка и банка «Аксиома».

Как сообщает пресс-служба Фонда, ликвидация Интеркредитбанка продлена на один год с 17 января 2018 года до 16 января 2019 года, Актабанка — с 16 января 2018 года до 15 января 2019 года и банка «Аксиома» — с 30 января 2018 года до 29 января 2019 года включительно.

В Фонде отметили, что на этот же период продлены полномочия ликвидатора данных банков — Виктора Кулиша.