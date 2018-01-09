ГПУ передала в суд обвинительный акт против мэра Бучи

Генпрокуратура направила в Ирпенский городской суд Киевской области обвинительный акт в отношении мэра Бучи и секретаря Бучанского городского совета Киевской области, сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.
«По результатам досудебного расследования 09.01.2018 прокурором в уголовном производстве обвинительный акт в отношении действующего городского головы и секретаря Бучанского городского совета Киевской области, а также бывших начальников отдела Госкомзема в городе Буча Киевской области направлено в Ирпенский городской суд Киевской области по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, то есть умышленном, в личных интересах, а также интересах третьих лиц использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам) для рассмотрения по существу», — сообщил Лысенко.
Он отметил: следствие установило, что служащие в течение 2002-2015 годов незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, что нанесло ущерб государству на общую сумму 400 млн грн.
Уточняется, что санкция статьи, которая инкриминируется обвиняемым, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом 8500-17000 грн.
Напомним, Генпрокуратура в августе 2017 года сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве против действующих городского головы Бучи Анатолия Федорука и секретаря Бучанского городского совета Василия Олексюка.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.801,36 0.0492
|2.833,96 0.0091
|100 евро
|3.336,02 -0.0408
|3.399,47 -0.0933
|10 рублей
|4,44 0.0022
|4,93 0.0018
|Курс, UAH
|Золото
|371.692,003.456,00
|Серебро
|4.838,2839,59
|Платина
|270.470,004.063,00
|Палладий
|310.237,006.012,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016