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ГПУ передала в суд обвинительный акт против мэра Бучи

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ГПУ передала в суд обвинительный акт против мэра Бучи

Генпрокуратура направила в Ирпенский городской суд Киевской области обвинительный акт в отношении мэра Бучи и секретаря Бучанского городского совета Киевской области, сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

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«По результатам досудебного расследования 09.01.2018 прокурором в уголовном производстве обвинительный акт в отношении действующего городского головы и секретаря Бучанского городского совета Киевской области, а также бывших начальников отдела Госкомзема в городе Буча Киевской области направлено в Ирпенский городской суд Киевской области по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, то есть умышленном, в личных интересах, а также интересах третьих лиц использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам) для рассмотрения по существу», — сообщил Лысенко.

Он отметил: следствие установило, что служащие в течение 2002-2015 годов незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, что нанесло ущерб государству на общую сумму 400 млн грн.

Уточняется, что санкция статьи, которая инкриминируется обвиняемым, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом 8500-17000 грн.

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Напомним, Генпрокуратура в августе 2017 года сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве против действующих городского головы Бучи Анатолия Федорука и секретаря Бучанского городского совета Василия Олексюка.

Генпрокуратура, суд, ГПУ, расследования, мэр, Буча, Андрей Лысенко
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