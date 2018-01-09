За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за сутки вследствие вражеских обстрелов ранены трое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Темная половина прошлых суток, начиная с 19:00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня, вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксирован ни один обстрел. Зато до того российско-оккупационные группировки 6 раз нарушали перемирие», — говорится в сообщении.

На Луганском направлении более четырех часов враг обстреливал позиции украинской армии в районе Светлодарской дуги из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вели огонь на подступах к Светлодарску.

На Донецком направлении боевики стреляли из тяжелых минометов калибра 120-мм по защитникам Павлополя, а из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов — возле Талаковки.

Отмечается, что боевики также активизировались возле Новотроицкого в обеденное время, где в основном применялось стрелковое оружие, включительно со снайперским, а позже — гранатометы.

Напомним, сотрудники Государственной пограничной и фискальной служб задержали гражданина Грузии, пытавшегося вывезти с неподконтрольной территории наличные.