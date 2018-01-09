В Украине в 2017 году потребительские цены повысились на 13,7%

В прошлом году потребительские цены повысились на 13,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
«Инфляция на потребительском рынке в декабре 2017 г., по сравнению с предыдущим месяцем, составила 1,0%, за год в целом — 13,7%», — говорится в сообщении.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в 2017 году повысились на 17,7% (за декабрь — на 1,5%), на алкоголь и табачные изделия за год повысились на 20,7% (за декабрь повысились на 0,6%), на одежду и обувь повысились на 0,9% (за декабрь снизились на 2,4%), на жилищно-коммунальные услуги повысились на 10,6% (за декабрь повысились на 0,3%), на услуги, связанные со здравоохранением, повысились на 7,5% (за декабрь повысились на 0,8%), на образование повысились на 14,9% (за декабрь не изменились).
Напомним, НБУ повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% с 15 декабря для усиления борьбы с инфляцией.
|Покупка
|Продажа
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|2.801,36 0.0492
|2.833,96 0.0091
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