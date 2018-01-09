WikiLeaks выложила в свободный доступ скандальную книгу о Трампе

Международная организация WikiLeaks обнародовала скандальную книгу американского журналиста Майкла Вольффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», передает Chicago Tribune.
Сообщается, что книга о президенте США Дональде Трампа оказалась в свободном доступе на странице WikiLeaks в Twitter. В частности, организация разместила ссылку на книгу в формате PDF на Google-диске. Предполагается, что WikiLeaks из-за этого могут привлечь к ответственности за нарушение авторских прав.
Также сообщается, что убытки от публикации книги в свободном доступе оцениваются более чем в 150 тыс. долларов.
В книге приводятся интервью бывшего главного советника Трампа Стива Беннона, а также сенсационные заявления о том, что команда Трампа была шокирована победой на выборах, что президент был зол в связи с тем, что многие знаменитости проигнорировали его инаугурацию.
Напомним, ранее сообщалось, что в США советника Трампа выставили из студии после прерванного интервью.
В частности, в ходе программы он защищал Трампа от обвинений, выдвинутых в книге «Огонь и ярость», о возможных нарушениях в работе Белого дома.
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