WikiLeaks выложила в свободный доступ скандальную книгу о Трампе

Международная организация WikiLeaks обнародовала скандальную книгу американского журналиста Майкла Вольффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», передает Chicago Tribune.

Сообщается, что книга о президенте США Дональде Трампа оказалась в свободном доступе на странице WikiLeaks в Twitter. В частности, организация разместила ссылку на книгу в формате PDF на Google-диске. Предполагается, что WikiLeaks из-за этого могут привлечь к ответственности за нарушение авторских прав.

Также сообщается, что убытки от публикации книги в свободном доступе оцениваются более чем в 150 тыс. долларов.

В книге приводятся интервью бывшего главного советника Трампа Стива Беннона, а также сенсационные заявления о том, что команда Трампа была шокирована победой на выборах, что президент был зол в связи с тем, что многие знаменитости проигнорировали его инаугурацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в США советника Трампа выставили из студии после прерванного интервью.

В частности, в ходе программы он защищал Трампа от обвинений, выдвинутых в книге «Огонь и ярость», о возможных нарушениях в работе Белого дома.