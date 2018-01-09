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Банкирам больше не нужен специальный диплом

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Банкирам больше не нужен специальный диплом

Руководители банка теперь могут иметь любое высшее образование. Тогда как до сих пор главе правления банка (а также зампреду, члену правления, главе и членам набсовета, бухгалтеру и его заместителям) требовалось иметь полное высшее образование в сфере экономики, менеджмента (управления) или права, пишет FinClub.

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Новые требования прописаны в законе № 2210-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг», который вступил в силу 6 января 2018 года.

Требование наличия у руководителей банка безупречной деловой репутации сохранено, но добавлено, что они должны отвечать квалификационным требованиям к деловой репутации и профессиональной пригодности.

Требования к опыту работы банкиров-руководителей даже ужесточены. Если раньше их «опыт работы в банковской системе по соответствующей специальности» должен был быть не меньше трех лет, то сейчас «глава правления должен иметь опыт работы в банковском и/или финансовом секторе не меньше 5 лет в совокупности, в том числе на руководящих должностях — не меньше трех лет». Члены правления должны иметь опыт работы в отрасли не меньше трех лет.

Не меньше половины членов набсовета должны иметь опыт работы в финансовом или банковском секторе.

Специализированные требования выдвигаются к главным бухгалтерам и их заместителям: высшее образование в сфере бухучета и аудита, опыт работы по специальности на финансовом рынке не меньше 5 лет у главного бухгалтера и 2 лет — у его заместителей.

Банки обязаны будут подавать в НБУ документы на согласование руководителей банка не позже одного месяца с момента их назначения. При этом банк сможет обратиться в НБУ за предварительным согласованием даже до назначения топ-менеджерам. Это необходимо для того, чтобы назначенного банкира не увольнять вскоре публично только из-за несогласования его кандидатуры Нацбанком.

Вместе с тем, этим же законом глав филиалов, отделений и представительств понизили в статусе.

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Об этом говорится в законе № 2210-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг», который вступил в силу 6 января 2018 года.

Речь идет о главах филиалов, отделений, представительств банков.

В связи с этим, к ним больше не применяются требования, которые выдвигаются к остальным руководителям (главы и члены правления и набсовета банка, главный бухгалтер и его заместители). В частности, не применяется требование наличия высшего образования и безупречной деловой репутации.

Это облегчает будущее трудоустройство таких лиц из банков-банкротов. Ранее все руководители филиалов, отделений, представительств обанкротившихся банков на три года теряли безупречную репутацию (и на 10 лет, если банк выведен с рынка по финмону). Поэтому они не могли в этот период возглавить филиал действующего банка или войти в его правление. Таким сотрудникам приходилось проходить в НБУ специальную процедуру «отбеливания» деловой репутации, если им удавалось доказать, что они не причастны к банкротству банка.

Теперь же экс-главы подразделений банков-банкротов могут даже с испорченной деловой репутацией возглавлять филиалы действующих банков. В НБУ неофициально поясняли FinClub, что рассмотрение конкретных кейсов показало, что главы филиалов и отделений не были причастны к мошенническим действиям, которые наблюдались в главных офисах банков и привели к их банкротству.

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В связи с тем, что руководители подразделений больше не относятся к руководству банка, с них снята ответственность «перед банком за убытки, принесенные банку их действиями или бездействием».

Отметим, что этим же законом выдвинуты новые требования к независимым директорам набсоветов банков, которых теперь должно быть не меньше трех человек.

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