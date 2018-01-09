Суд арестовал подозреваемого в убийстве Ноздровской

Вышгородский районный суд Киевской области избрал мерой пресечения для подозреваемого в убийстве правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского содержание под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.
Такое решение огласил судья Алексей Рудюк, передают Українські Новини.
Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.
Как сообщалось, Россошанский в суде согласился с предъявленным подозрением в убийстве Ноздровской.
Во время расследования полиция опросила более тысячи жителей села, где проживала Ноздровская.
Петро Порошенко заявил, что доволен ходом рассследования убийства Ноздровской.
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