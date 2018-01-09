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ГФС предупреждает о возможном блокировании дорог к пунктам пропуска на границе с Польшей

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ГФС предупреждает о возможном блокировании дорог к пунктам пропуска на границе с Польшей

Главное управление Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области предупреждает о возможном блокировании с 10 января автодорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Польшей.

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«По предварительной информации, распространенной в СМИ и соцсетях, 10 января текущего года запланировано блокирование дорог, ведущих к пунктам пропуска через госграницу Украины, в частности, «Рава-Русская — Гребенне», «Краковец — Корчова» и «Шегини — Медыка», — сообщила пресс-служба ГУ ГФС во Львовской области.

В сообщении указано, что цель таких акций состоит в том, чтобы привлечь внимание к вступившим в силу с 1 января текущего года изменениям в налогообложении товаров, которые граждане Украины перемещают через границу.

В связи с этим руководство Львовской таможни просит граждан, планирующих поездки за границу, принять такую возможность во внимание и следить за информацией на странице ГУ ГФС во Львовской области в соцсети и на сайте.

В ГФС также напомнили инициаторам акции, что блокирование автодорог является незаконным. Поэтому руководство таможни просит граждан воздержаться от неправомерных действий и проводить акции протеста в другой форме, не нарушая законов Украины.

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Как сообщалось, Верховная Рада ввела ограничения на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях: теперь их может быть максимум три на протяжении одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до EUR150, при этом, начиная с четвертой посылки, они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом. Эти ограничения вступят в силу 1 января 2019 года.

В то же время изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до EUR500 (в аэропортах — до EUR1000) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили в силу 1 января 2018 года.

Польша, инфраструктура, Украина, границы, ГФС, пункт пропуска, дороги
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