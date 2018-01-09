Заболеваемость корью в Украине выросла в 43 раза за год

Заболеваемость корью в Украине выросла в 43 раза за 11 месяцев 2017 по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ). Всего в прошлом году диагноз был подтвержден 3382 лицам.
«По данным Центра общественного здоровья, за 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировано 3382 случая заболевания корью (интенсивный показатель на 100 тыс. населения 7,94), за аналогичный период 2016 было зарегистрировано 78 случаев кори (интенсивный показатель 0, 18), наблюдается рост заболеваемости в 43,3 раза », - говорится в сообщении.
В ЦОЗ отметили, что рост заболеваемости происходит преимущественно за счет детского населения — 75,6% заболевших или 2558 случаев кори зарегистрировано именно у детей. В прошлом году за 11 месяцев этот показатель составлял 61 случай.
Отмечается, что по состоянию на 29.12.2017 было зарегистрировано 102 вспышки кори в 16 регионах страны.
В свою очередь, в Киевской городской государственной администрации сообщают, что на сегодняшний день, 9 января, в Киевской городской детской клинической инфекционной больнице находятся 14 детей, заболевших корью. Двенадцать из них поступили в стационар с начала этого года. Об этом сообщила директор Департамента охраны здоровья, доктор медицинских наук Валентина Гинзбург.
Напомним, 9 января в Одессе из-за вспышки кори продлили школьные каникулы на неделю.
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