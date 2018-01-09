Таможенники изъяли автомобиль стоимостью более 1 млн грн на Закарпатье

Сотрудники Закарпатской таможни Государственной фискальной службы изъяли автомобиль марки TOYOTA LAND CRUISER 150 стоимостью более 1 млн гривен с поддельными номерными знаками.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как сообщается, транспортное средство изъято у гражданина Венгрии на таможенном посту «Вилок».

Иностранец для прохождения таможенного контроля выбрал «зеленый коридор». На основании результатов анализа и оценки рисков транспортное средство таможенники вывели из общего потока для проведения углубленного осмотра. В результате, с привлечением эксперта-специалиста, работники таможни установили, что идентификационное номерное обозначение подделано кустарным способом.

Таким образом, гражданин Венгрии совершил действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины транспортного средства с сокрытием от таможенного контроля путем придания одним товарам вида других.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

На основании статьи 511 Таможенного кодекса Украины по протоколу о нарушении таможенных правил транспортное средство TOYOTA LAND CRUISER 150 2015 года выпуска изъято.

Напомним, Литва начала расследование в отношении законности ввоза в Украину авто с литовской регистрацией.