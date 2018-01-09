Таможенники изъяли автомобиль стоимостью более 1 млн грн на Закарпатье

Сотрудники Закарпатской таможни Государственной фискальной службы изъяли автомобиль марки TOYOTA LAND CRUISER 150 стоимостью более 1 млн гривен с поддельными номерными знаками.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Как сообщается, транспортное средство изъято у гражданина Венгрии на таможенном посту «Вилок».
Иностранец для прохождения таможенного контроля выбрал «зеленый коридор». На основании результатов анализа и оценки рисков транспортное средство таможенники вывели из общего потока для проведения углубленного осмотра. В результате, с привлечением эксперта-специалиста, работники таможни установили, что идентификационное номерное обозначение подделано кустарным способом.
Таким образом, гражданин Венгрии совершил действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины транспортного средства с сокрытием от таможенного контроля путем придания одним товарам вида других.
Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
На основании статьи 511 Таможенного кодекса Украины по протоколу о нарушении таможенных правил транспортное средство TOYOTA LAND CRUISER 150 2015 года выпуска изъято.
Напомним, Литва начала расследование в отношении законности ввоза в Украину авто с литовской регистрацией.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.801,36 0.0492
|2.833,96 0.0091
|100 евро
|3.336,02 -0.0408
|3.399,47 -0.0933
|10 рублей
|4,44 0.0022
|4,93 0.0018
|Курс, UAH
|Золото
|371.692,003.456,00
|Серебро
|4.838,2839,59
|Платина
|270.470,004.063,00
|Палладий
|310.237,006.012,00
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