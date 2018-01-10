Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины утвердило приказ, которым внедряет международную классификацию первичного звена медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В соответствии с приказом «О некоторых вопросах применения украиноязычного варианта международной классификации первичной медицинской помощи (ICPC-2-E)» семейные врачи, терапевты и педиатры в ежедневной работе пользоваться международной классификации первичной медицинской помощи (ICPC-2).

«Электронное ведения медицинских записей и возможность кодировать причину каждого отдельного обращения пациента к врачу — это значительный шаг на пути построения пациентоориентованои системы здравоохранения. Сейчас значительную часть своего рабочего времени медицинские работники первичного звена тратят на бумажную и статистическую работу, что ограничивает их время на нужды пациентов. Внедрение ICPC-2 с последующим упрощением учетных и статистических форм является важной составляющей системной работы МОЗ по оптимизации работы врачей первичного звена, с целью построения чушки тоориентованои системы здравоохранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следующими шагами МОЗ по внедрению ICPC-2 в 2018 году предусмотрен запуск учебного онлайн тренажера для врачей, распространение учебных материалов и их интеграция в медицинское образование на до- и последипломном уровне, проведение региональных тренингов для практикующих врачей. ICPC — это наиболее распространенная классификация, которая используется на первичном звене во многих странах мира. Украинские врачи теперь смогут присоединиться к международному сообществу медиков, которые ежедневно в своей работе используют эту классификацию.