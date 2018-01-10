Украина утратила статус эспортера свинины

Объемы импорта свинины в Украину превысили объем экспорта, в результате наше страна утратила статус экспортера, сообщает Ассоциация «Свиноводы Украины».
«Активизация импорта свинины во втором полугодии 2017 года позволила не только наверстать результаты 2016, но и превысить их в два раза. Если в течение января-декабря прошлого года, экспортировали 4,9 тыс. тонн совокупной стоимостью 10,5 млн долларов, то импорт 5,6 тыс. тонн свинины „стоил“ 9,96 млн долларов. Поэтому звание нетто-экспортера свинины Украина удержала лишь номинально», — сказано в сообщении ассоциации. Производители отмечают, что валютные поступления от внешних поставок свинины выросли в два раза по сравнению с 2016 годом, а их объемы в натуральном выражении увеличились на 56%.
Экспорт свинины из Украины составил 4,9 тысяч тонн, в денежном исчислении — 10,5 миллионов долларов по итогам 2017 года. При этом импорт свинины достиг 5,6 тысяч тонн на сумму 9,96 миллионов долларов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.810,86 0.0994
|2.842,29 0.0803
|100 евро
|3.341,82 0.0593
|3.402,38 0.0273
|10 рублей
|4,46 0.0023
|4,96 0.0026
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|Золото
|369.745,00-1.947,00
|Серебро
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|Платина
|273.854,003.384,00
|Палладий
|307.415,00-2.822,00
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