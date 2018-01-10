В Чернобыле начнет работать первая солнечная электростанция

Украина запустит первую солнечную электростанцию на территории Чернобыльской АЭС. Об этом пишет AFP.

Электростанция мощностью 1 мегаватт находится в ста метрах от нового «саркофага». Глава украинско-немецкой компании Solar Chernobyl Евгений Варягин рассказал, что такая солнечная электростанция сможет на благо работать поселку среднего размера, что примерно равняется двум тысячам квартир.

По его словам, установка должна вступить в эксплуатацию в течение нескольких недель. Компания потратила миллион евро на установку 3800 фотоэлектрических панелей, которые поместились на площадь в размере 1,6 гектара. Варягин надеется, что инвестиции окупаться в течение ближайших семи лет.

«Количество солнечного света здесь такое же, как на юге Германии», — заявил Варягин.

Основной точкой старта реализации проекта солнечной электростанции стала установка купола над поврежденным реактором немного больше года назад.